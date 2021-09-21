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Происшествия21 сентября 2021 13:12

Молодая череповчанка загнала собутыльнице осколок стакана в шею

Женщину задержали, а пострадавшую осмотрели медики
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце в доме на улице Мамлева 27-летняя хозяйка квартиры получила ранение в шею осколком стекла от стакана. Урегулировать ситуацию на место выехали сотрудники вневедомственной охраны. Об инциденте сообщило управление Росгвардии по Вологодской области.

Нападавшей оказалась 25-летняя местная жительница, с которой распивала спиртные напитки пострадавшая. Во время застолья возник конфликт, и дама, не долго думая, вонзила хозяйке в шею осколок стекла. В квартиру вызвали скорую. К счастью, в госпитализации череповчанка не нуждалась.

Агрессивную девушку увезли в отдел полиции.