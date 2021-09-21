В Вологодской области закупят книг для библиотек еще на 4,8 млн рублей

Вологодская область получит дополнительные средства для покупки книг в библиотеки. Губернатор Олег Кувшинников сообщил, что соответствующее Постановление Правительства РФ уже подписано Михаилом Мишустиным. Региону выделят на эти цели 4,8 млн рублей. В этом году вологжанам закупят в 1,5 раза больше книжных изданий.

Напомним, Вологодчина ежегодно выделяет более 10 млн рублей на обновление книжного фонда сельских библиотек. Глава региона заявил в соцсетях: "Вопрос пополнения и обновления библиотечных фондов книгами и периодическими изданиями – ключевой в развитии библиотечного дела. Библиотека сегодня – это не только информационно-просветительский центр, это важный институт чтения". Олег Кувшинников напомнил, что в области действует программа «Сельская библиотека» по нацпроекту «Культура»: за последние два года были отремонтированы более 60 сельских библиотек.

В 2021 году Майская библиотека в Вологодской области станет модельной - современной. Она получит 5 миллионов рублей и станет четвертой такой в регионе. Всего на Вологодчине работает почти пять сотен библиотек.