Из-за вспыхнувшего холодильника в Вологодском районе пришлось спасать ребенка

Место происшествия Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологодском районе, в поселке Харачево вспыхнула двухкомнатная квартира на 3 этаже четырехэтажного дома. ЧП произошло 20 сентября в два часа дня. Как сообщила пресс-служба МЧС, возгорание возникло на кухне - предварительной причиной ЧП назвали поломку компрессора холодильника.

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

На месте спасатели обнаружили сильное задымление: необходимо было эвакуировать жильцов. Семилетнюю девочку, жительницу 4 этажа, пришлось выводить из дома дав ей дыхательную маску.

Площадь пожара составила 8 кв.м. Отделка кухни выгорела и закопчена, холодильник оплавился. В ликвидации возгорания участвовали 6 единиц техники и 16 человек личного состава.