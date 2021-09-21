В Череповце овчарка нашла пропавшего ребенка

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце 11-летний ребенок исчез со двора во время прогулки. Мать мальчика заявила, что отвлеклась только на минутку, а мальчика уже и след простыл. Женщина обратилась за помощью к правоохранителям. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

После сообщения о пропавшем несовершеннолетнем, нарядам отправили ориентировку на ребенка. На место прибыл кинолог Иван Белослудцев со служебной собакой по кличке «Бруно». Овчарка внюхалась в запах ребенка от его вещей и взяла след: пробежала по улице Строителей, потом взяла курс к бульвару Доменщиков. Там в одном из дворов и находился ребенок. Жив и здоров. Как выяснилось, мальчик просто сбежал от родительницы... Их пригласили на профилактическую беседу в ПДН.

Собака же была рада, что выполнила свою служебную задачу. Ее наградят лакомством.