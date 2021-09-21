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Происшествия21 сентября 2021 10:19

В Череповце разгромили новый анитивандальный туалет в Комсомольском парке

Два настенных обогревателя украли, держатели для бумаги сломали, а стены исписали матами
Евдокия САХАРОВА
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Фото: http://www.cherinfo.ru

В Череповце в минувшую пятницу, 17 сентября, новой жертвой вандалов стал общественный туалет в Комсомольском парке, который заработал только в этом июле. Злоумышленники испортили все, что смогли в антивантивандальной общественной уборной и, судя по количеству бутылок, активно выпивали там спиртное. Об этом сообщил официальный портал Череповца.

Инцидент произошел около 5 часов вечера - напомним, снаружи установлено видеонаблюдение. Пострадал держатель для туалетной бумаги, стены оказались исписаны обсценной лексикой, а два настенных обогревателя и вовсе исчезли в неизвестном направлении. Как сообщила зав по хозяйственно-бытовой службы МУП «Водоканал» Марина Черемшанова, документы будут переданы в полицию. Ущерб подсчитают позже.

Фото: http://www.cherinfo.ru