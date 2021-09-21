Руководителя Вологдареставрации осудили за фиктивные договоры

Экс-руководителя «Вологдареставрации» осудили. Женщину обвинили в попытке присвоения денежный средств. Бюджетному учреждению был нанесен ущерб более 800 тысяч рублей.

Бывшему руководителю АУК ВО «Вологдареставрация» Елене Овчинниковой вынесен приговор. Ее признали виновной в хищении крупной суммы денег. По мнению суда, в июне 2019 года и. о. директора АУК ВО «Вологдареставрация» Елена Овчинникова заключила с индивидуальным предпринимателем договоры на выполнение научно-исследовательских работ. Подрядчик должен был выявить объекты археологического наследия при проведении капитального ремонта дорог.

Эти работы выполнил штатный специалист-археолог учреждения. Однако 844 000 рублей были перечислены предпринимателю. То есть договоры были фиктивными.

Женщину признали виновной в хищении, она приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Приговор вступил в законную силу.