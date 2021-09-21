15-летний предприниматель развел на деньги "Ростелеком" и других

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Череповецкий горсуд осудил молодого бизнесмена, который в свои 15 лет похитил у поставщиков 4,4 млн рублей. Юный предприниматель оказался прохиндеем. Об этом сообщила пресс-служба вологодских судов.

3 года назад 15-летний подросток стал ИП с основным видом деятельности – рекламное агентство и дополнительным – розничная торговля телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах.

После чего он заключил с множеством фирм договоры на поставку абонентского оборудования, техники, дезинфицирующих средств... В конце концов, вещи он распродал, деньги прокутил, а долги не вернул.

Несколько обманутых поставщиков взыскали крупную сумму с ИП молодого человека через арбитражный суд ранее, до рассмотрения уголовного дела по существу. Остальные потерпевшие гражданские иски по делу не заявили. Вину по этим эпизодам мошенничеств подсудимый признал полностью.

В числе смягчающих наказание юноше обстоятельств суд признал добровольную выдачу части похищенного имущества, частичное возмещение ущерба, его несовершеннолетний возраст на момент совершения преступлений.

В результате суд назначил молодому человеку наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.