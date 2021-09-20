В Вологде проезд на троллейбусах после выборов стал платным

Фото: администрация города Вологды

В Вологде с понедельника, 20 сентября, придется платить за проезд в трех новых троллейбусах. Они прошли испытательный период, нареканий не было. Новые машины выставили на вновь единственный в городе маршрут №4 - на постоянную работу. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды. За месяц до этого техника каталась по трем пробным маршрутам - за проезд вологжанам можно было не платить.

Удивительным образом тестовый период закончился вместе с выборами. Некоторые вологжане восприняли этот жест как плюшки избирателям, которые отобрали сразу же, как только их голос перестал быть важен. Впрочем, платить за проезд можно по карте.

Низкопольные троллейбусы вместимостью в сотню пассажиров закупила Администрация областной столицы по программе лизинга. В салоне установлены видеокамеры, рециркуляторы, электронное табло. Можно зарядить телефон и подключиться к интернету. Кроме того, у машины есть и возможность автономного хода - без "усов". Работает система от зажима пассажиров дверьми, а при открытых дверях техника автоматически начнет тормозить.

В 2022 году есть вероятность, что для города закупят еще 30 машин, чтобы покрыть востребованные маршруты.