В Череповце перестанут сбрасывать в реку 550 тонн бытовой грязи

Фото со страницы мэра

В Череповце после реконструкции правобережных очистных сооружений «Водоканала» уменьшат количество взвешенных веществ, сбрасываемых в реку Шексну, на 550 тонн. Об этом сообщил мэр города металлургов Вадим Германов.

Череповец получил 326 млн рублей в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» на модернизацию систем обеззараживания сточных вод. По заявлению сити-менеджера, основные работы проходят в районе улицы Промышленной - тут идет 80% всех городских стоков.

Мэр особо отметил, что на стоках установлены микрофильтры с ячейками в 20 микрон. Кроме того, до 2025 года пройдет также модернизация и на очистных сооружения Зашекснинского района.