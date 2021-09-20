Вологодские короновирусные моногоспитали заполнены на 93%

В Вологодской области ухудшилась эпидемиологическая ситуация. На данный момент госпитализированы 1217 вологжан, а моногоспитали на 93% заполнены ковид-пациентами. Об этом сообщил 20 сентября губернатор Вологодчины Олег Кувшинников на оперативном совещании.

Коэффициент распространения COVID-19 стал больше единицы - значит заболеваемость растет. Медики пояснили, что такие цифры могут быть из-за ОРВИ и гриппа.

Глава региона Олег Кувшинников поручил Департаменту здравоохранения подготовится к увеличению количества свободных коек в коронавирусных моногоспиталях путем добавления новых. В августе в короногоспитале Череповца сократили коечный фонд на 50 единиц.

По состоянию на 20 сентября, за минувшие сутки на Вологодчине зафиксировано еще 235 новых случаев заболевания COVID-19. Шестеро вологжан скончались.