В Вологодской области опубликованы предварительные итоги выборов в Государственную Думу

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Областной избирком опубликовал предварительные итоги выборов в Государственную Думу — обработаны 100 процентов протоколов участковых избиркомов.

В Вологодской области проголосовало 45,53 процентов избирателей — 421 575 человек.

По предварительным данным, на выборах в Госдуму по федеральному округу большинство голосов избирателей в регионе получает партия «Единая Россия» — 34,31%, то есть менее 145 тысяч человек. На второй позиции КПРФ — 21,69% - чуть более 91 тысячи человек. У ЛДПР — 12,46%, "Справедливая Россия" - За правду набрала 10,34%, партия "Новые люди" — 7,55%. Партия пенсионеров — 4,78%, Коммунисты России — 2%, Яблоко —1,32%, партия "Зеленые" —0,93%, зеленая Альтернатива — 0,78, Партия Родина — 0, 65%, Партия свободы и справедливости — 0,63, Партия роста — 0,35%, Гражданская платформа — 0,11%

По двум одномандатным избирательным округам Вологодской области также лидируют представители Единой России: заместитель губернатора Валентина Артамонова, набравшая 34,81% голосов и действующий депутат ГосДумы Алексей Канаев — 37,68%.