Фракция единороссов в вологодском ЗСО обновится наполовину

Выборы в областной парламент прокомментировал Андрей Луценко. Он сообщил, что «Единая Россия» набрала 35,6% голосов. (При явке 44,73 процента, - прим. редакции).

По словам лидера единороссов и спикера ЗСО Андрея Луценко, предварительно, партия получит 24 депутатских мандата. Из них семь - по спискам, а ещё 17 — по одномандатным округам. Депутатский корпус фракции „Единая Россия“, сообщил Луценко, обновился на 50 процентов. В предыдущем созыве работали 25 депутатов, останутся 13.

Как сообщала "Комсомолка", отныне в Заксобрании будут работать пять партий. К традиционной четверке - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», примкнула Партия пенсионеров. Кресло депутата займет руководитель регионального отделения Александр Болотов.

Однако небольшая подвижка кардинально не сказалась на структуре: ЕдРо сохранит большинство в областном парламенте.