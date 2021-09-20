В Череповце отремонтировали 9 улиц в этом году, еще 9 будет в 2022

Фото со страницы Вадима Германова

В Череповце в 2021 году впервые за много лет решили ремонтировать дороги только капитально с с заменой двух слоев асфальта, а не картами. Мэр города Вадим Германов сообщил в соцсетях, что гарантия на работу дорожников составляет 5 лет.

В этом году по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 273 млн рублей удалось отремонтировать 9 улиц города металлургов. В выходные окончились работы на улице Гоголя, а на улице Красной положен нижний выравнивающий слой. Следующая на очереди улица Горького от Данилова до проспекта Победы.

В 2022 году в Череповце будет выполнен капремонт следующих девяти улиц:

– ул. М.Горького (от пр. Победы до Привокзальной площади);

– Советский проспект (от Красноармейской площади до Серова переулка);

– улица Годовикова (от улицы Ленинградской до Октябрьского проспекта);

– улица К.Либкнехта (от улицы Данилова до Советского проспекта);

– проспект Победы (диагональ от Вологодской до Сталеваров)

– улица Моченкова;

– улица Краснодонцев (от улицы Юбилейной до улицы Олимпийской);

– улица Первомайская;

– улица Любецкая (от улицы Наседкина до улицы Городецкая).