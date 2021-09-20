Череповец не смогли спасти от борщевика за 440 тысяч рублей

Борщевик распространился Фото: http://www.cherinfo.ru

Череповец заключил контракт на истребление борщевика с подрядчиком из Железногорска Курской области на сумму 440 тысяч рублей. Однако, сорняк за лето лишь разросся. Об этом сообщил официальный сайт города Череповца.

Власти даже были готовы потратить 1 млн рублей, но в ходе аукциона стоимость снизилась. По условиям, необходимо было обработать 26 га земли препаратом «Анкор 85» дважды, а также скосить опасное растение на 14 га.

Участок, на котором проходила обработка, нужно было оградить и установить предупреждающие стенды. О проводимой работе требовалось сообщить в департамент ЖКХ и прислать фотоотчет.

Чиновники Череповце решили, что подрядчик не полностью выполнил условия контракта, поэтому оплата не была произведена.

Главный специалист департамента ЖКХ Наталья Туманова заявила:"По результатам проверки видно, что борщевик на многих участках не уничтожен, он даже распространился. На тех землях, которые подлежали обработке, буйно распространяется новая поросль борщевика, что вызывает вопросы об эффективности обработки. В контракте прописано стопроцентное исполнение, иначе в обработке нет смысла — борщевик на необработанных территориях вновь захватит соседние земли..."