Вологодский губернатор озвучил результаты выборов в областной парламент

Руководитель регионального отделения Партии Пенсионеров Александр Болотов.

В Законодательном Собрании Вологодской области будут работать представители пяти партий. В Вологодской области Партия пенсионеров впервые вошла в состав областного Законодательного собрания. Такую особенность результатов нынешних выборов отметил губернатор области Олег Кувшинников.

По словам Олега Александровича, на выборах в областной парламент «Единая Россия» набрала 35,63% голосов. КПРФ - 24,39%. В тройке лидеров - ЛДПР, набравшая 14,53% голосов. Также в ЗСО прошли «Справедливая Россия» (12,39% голосов) и Партия пенсионеров (8,18% голосов).

Как сообщил Олег Кувшинников, на 955 избирательных участках работали свыше 8,5 тысяч членов участковых комиссий, более 4 тысяч наблюдателей.

Напомним, с 17 по 19 сентября вологжане выбирали депутатов Государственной Думы, Законодательного собрания, а также глав и депутатов некоторых городских и сельских поселений.

Как стало известно, кресло депутата ЗСО от Партии пенсионеров займет руководитель регионального отделения Александр Болотов. Напомним, партия "Новые люди" была снята с предвыборной гонки в ЗСО из-за некачественного сбора подписей.

Фото: Партия пенсионеров Вологодской области, ВКонтакте.