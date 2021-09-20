Вологодские СМИ отправили Валентину Артамонову в ГосДуму и нашли преемника

Сергей Бурков, ВКонтакте

СМИ вычислили преемника Валентины Артамоновой. Заместитель губернатора Вологодской области Валентина Артамонова стала победителем выборной гонки и по праву, вероятней всего, займет место в Государственной Думе.

Валентина Артамонова работала на посту главного финансиста области и заместителя губернатора почти 8 лет. О преемнике пока официальной информации нет. Возможно, это будет череповчанин, как и большинство высших чиновников области.

Однако СМИ прочат на эту должность 43-летнего Сергея Буркова - заместителя мэра города Вологды, начальника департамента финансов администрации города Вологды. "Сергей Бурков буквально на днях был признан «Лучшим финансистом года». Награду ему вручала именно Валентина Артамонова", - сообщает портал Город Че.

Вручение награды состоялось буквально накануне выборов.