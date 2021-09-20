Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2021 12:08

Вологодские СМИ отправили Валентину Артамонову в ГосДуму и нашли преемника

Главный финансист Вологды может стать заместителем губернатора
Иван Чухнин
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сергей Бурков, ВКонтакте

Сергей Бурков, ВКонтакте

СМИ вычислили преемника Валентины Артамоновой. Заместитель губернатора Вологодской области Валентина Артамонова стала победителем выборной гонки и по праву, вероятней всего, займет место в Государственной Думе.

Валентина Артамонова работала на посту главного финансиста области и заместителя губернатора почти 8 лет. О преемнике пока официальной информации нет. Возможно, это будет череповчанин, как и большинство высших чиновников области.

Однако СМИ прочат на эту должность 43-летнего Сергея Буркова - заместителя мэра города Вологды, начальника департамента финансов администрации города Вологды. "Сергей Бурков буквально на днях был признан «Лучшим финансистом года». Награду ему вручала именно Валентина Артамонова", - сообщает портал Город Че.

Вручение награды состоялось буквально накануне выборов.