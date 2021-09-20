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Общество20 сентября 2021 9:49

Названы предварительные итоги выборов в Вологодской области

"Единая Россия" держит уверенное первенство
Иван Чухнин
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
По предварительным данным, на Вологодчине явка составила около 40 процентов

По предварительным данным, на Вологодчине явка составила около 40 процентов

Фото: Ольга Кузнецова

ЦИК опубликовала предварительные данные голосования на Вологодчине. В регионе на выборах в Госдуму и ЗСО лидирует «Единая Россия». Явка составила более 40%.

На данный момент информация по распределению голосов в Законодательное Собрание области выглядят следующим образом: «Единая Россия» - 36,43%, КПРФ - 23,73%, ЛДПР - 14,58%,«Справедливая Россия - За правду» - 12,47%, Партия пенсионеров - 8,01%, «Яблоко» - 2,36%. Пока единоросы побеждают во всех 17 одномандатных округах.

Что касается выборов в Государственную Думу, то и там первой идет «Единая Россия». Кандидаты Валентина Артамонова и Алексей Канаев главенствуют в одномандатных округах.

Стали известна и информация по подсчитанным 72,96% бюллетеней на выборах в Госдуму по РФ. Пока первое место захватила «Единая Россия» с 48,86% голосов. Второе у КПРФ с 20,12%, третье достается Либерально-демократической партии России с результатом в 7,62%. За ними идет «Справедливая России – За правду» (7,40%) и партия «Новые люди» - они прошли пятипроцентный барьер с небольшим перевесом - 5,48%.

Кроме того, «Единая Россия» главенствует в одномандатных округах. Единоросы взяли 86,67% мандатов - это 195 мест. КПРФ — 6,67%, то есть 15 мандатов, СР — 3,12% (7 мандатов). А вот остальным - ЛДПР, «Яблоко», «Родина», Партия Роста и «Гражданская платформа», удалось урвать лишь по одному мандату.

Официальные результаты выборов будут озвучены позднее.