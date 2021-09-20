Названы предварительные итоги выборов в Вологодской области

По предварительным данным, на Вологодчине явка составила около 40 процентов Фото: Ольга Кузнецова

ЦИК опубликовала предварительные данные голосования на Вологодчине. В регионе на выборах в Госдуму и ЗСО лидирует «Единая Россия». Явка составила более 40%.

На данный момент информация по распределению голосов в Законодательное Собрание области выглядят следующим образом: «Единая Россия» - 36,43%, КПРФ - 23,73%, ЛДПР - 14,58%,«Справедливая Россия - За правду» - 12,47%, Партия пенсионеров - 8,01%, «Яблоко» - 2,36%. Пока единоросы побеждают во всех 17 одномандатных округах.

Что касается выборов в Государственную Думу, то и там первой идет «Единая Россия». Кандидаты Валентина Артамонова и Алексей Канаев главенствуют в одномандатных округах.

Стали известна и информация по подсчитанным 72,96% бюллетеней на выборах в Госдуму по РФ. Пока первое место захватила «Единая Россия» с 48,86% голосов. Второе у КПРФ с 20,12%, третье достается Либерально-демократической партии России с результатом в 7,62%. За ними идет «Справедливая России – За правду» (7,40%) и партия «Новые люди» - они прошли пятипроцентный барьер с небольшим перевесом - 5,48%.

Кроме того, «Единая Россия» главенствует в одномандатных округах. Единоросы взяли 86,67% мандатов - это 195 мест. КПРФ — 6,67%, то есть 15 мандатов, СР — 3,12% (7 мандатов). А вот остальным - ЛДПР, «Яблоко», «Родина», Партия Роста и «Гражданская платформа», удалось урвать лишь по одному мандату.

Официальные результаты выборов будут озвучены позднее.