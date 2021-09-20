Вологжанин сгорел вместе с собственным домом

Под Кичменгским Городком погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области. Он ночью сгорел в жилом доме. Сигнал о возгорании деревянного дома по улице Центральной поселка Григорово Городецкого района поступил пожарным около 2 часов ночи.

Когда пожарные прибыли на место, огнем было объято все строение. Общая площадь возгорания превысила 60 квадратных метров.

В результате дом сгорел полностью.

На пепелище найден погибший собственник дома, мужчина 1963 года рождения. Судебно-медицинская экспертиза поможет установить причину гибели.

Причина возникновения возгорания устанавливается.