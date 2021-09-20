Скульптурная группа с Юрием Лужковым проявилась возле Вотчины Деда Мороза в Великом Устюге

Фото: группа «Великий Устюг Инфо» ВКонтакте.

В Великом Устюге, на въезде на Вотчину Деда Мороза появилась скульптурная группа - несколько взрослых и ребенок. При ближайшем рассмотрении можно узнать легендарного мэра Москвы Юрия Лужкова, который смог в вологодскую глубинку продвинуть проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза». Женщина - это Людмила Швецова, московский куратор проекта. Кроме того, в группе - основатель филиала Московского зоопарка в Великом Устюге Владимир Спицын, Мальчик, который сидит на коленях Людмилы Швецовой, по всей видимости, собирательный образ, символизирующий детей, которые едут встретиться с зимним волшебником из самых разных уголков страны.

Новый памятник установлен по инициативе почетных граждан района Виктора Чучина и Владимира Кадомкина.

Кстати, арт-объект планировалось установить ближе к центру Великого Устюга, но эта инициатива не была поддержана.

Некоторые вологжане, считают, что и вологодские чиновники, имеющие отношение к проекту "Великий Устюг - родина Деда Мороза" Вячеслав Позгалев и Алексей Плеханов, бывшие губернатор и его заместитель, могли бы быть увековечены, но незаслуженно забыты.

Художественная ценность скульптурной группы вызвала некоторые вопросы. Например, Елена Чуркина задается вопросом: "Как долго будут засорять старинный русский город "шедевральными" арт-объектами? Убожество и безвкусица. Ставьте у себя в огороде!"

Но таким отвечает с комсомольской прямотой и задором Вера Воробьева:

"Великие люди, подарившие детям страны настоящую русскую сказку, ставшие верными и добрыми друзьями проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза».

Не жалея времени и сил, совершая множество добрых дел, созидая и оберегая первый сказочный проект в России, сохранили веру в чудеса и волшебство в сердцах миллионов детей и взрослых..."