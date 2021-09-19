В Вологодской области мужчина разбился на "Лада Гранта"

Автомобиль остановили лишь придорожные кусты и деревья. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологодской области в воскресенье, 19 сентября, произошло смертельное ДТП. Отечественная машина ехала по трассе Тотьма-Никольск. Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, около 16 часов 40 минут в Бабушкинском районе с трассы вылетел в кювет автомобиль «LADA Granta», водитель погиб.

Как оказалось, за рулем находился 61-летний мужчина. Автомобиль по неизвестной причине вылетел с трассы. За пределами дороги он был остановлен деревцами и кустами. Водитель ВАЗа погиб на месте. Причины трагедии выясняются.