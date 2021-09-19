В Вологодской области обнародованы результаты экзитпола в Государственную Думу

На выходе многие проголосовавшие рассказали - за кого они отдали свой голос Фото: Ольга Кузнецова

Возле избирательных участков проводился опрос избирателей - на выходе проголосовавшие рассказывали о том, за кого они проголосовали. Экзитопол чаще всего это дает правдивую картину произошедшего. Данные опубликовал телеграм-канала правительства Вологодской области "Палисад медиа".

По его данным «Единая Россия» не смогла преодолеть 50-процентный барьер. Ее результат - 47,1% голосов. 19,2% опрошенных признались, что голосовали за КПРФ. Третье место - 8,8%, у ЛДПР. Ноздря в ноздрю с ними СПЗП - 8,6 процентов. На пятой строчке - только что созданная партия «Новые люди». Она преодолела пятипроцентный барьер. Судя по федеральным новостям, у партии есть шансы войти в Государственную Думу. Следом идет №14 с результатом 3,9% - Партия пенсионеров. 1,9% — Коммунисты России. 1,3% набирает партия, которая шла в бюллетенях под №1 - «Яблоко».

Как обстоит ситуация в стране? Партия "Единая Россия" набирает на выборах в Государственную думу 45,2% голосов, следует из данных экзитпола ИНСОМАР.

Партии КПРФ и ЛДПР набирают 21% и 8,7% голосов, у "Справедливой России - За правду" 7,9%. У "Новых людей" - 4,7%.