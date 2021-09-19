В Вологодской области на участках голосуют менее активно, чем в среднем по стране

На Северо-Западе все еще раздумывают - за кого голосовать

Обнародованы цифры о ходе голосования в Вологодской области. За два дня голосования, 17 и 18 сентября, проголосовало более четверти избирателей. Явка составила 26,7%. Этот показатель почти на пять процентов ниже, чем в среднем по стране, где после второго дня явка превысила 31,5%.

Однако в эти показатели не вошло электронное голосование. По данным ЦИК, активно россияне голосуют дистанционно. В одной только Москве проголосовали больше 1,6 млн. человек - 80% от тех, кто заявился. Организаторы ждут "явку" до 90%.

В Вологодской области выбирают депутатов Госдумы, депутатов Законодательного Собрания, в 12 районах - глав и депутатов советов городских и сельских поселений.

В области работают 932 участка, голосование завершится 19 сентября в 20:00.