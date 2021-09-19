В Вологде две семьи с тройняшками получили по 500 тысяч рублей

Нас - трое! Фото: "КП" Архив

В Вологде выплатили семьям тройняшек по полмиллиона рублей. Эта мера поддержка семей была возобновлена в Вологде в 2017 году. Рассчитывать на выплату из городского бюджета могут семьи, в которых родились трое и более детей. Вологжане могут воспользоваться субсидией по своему усмотрению. Всего с 2017 года восемь семей получили по 500 тысяч рублей

Как сообщает официальный сайт администрации Вологды, с начала этого года такие выплаты получили две семьи. Так, в семье Анастасии и Евгения Пономаревых 18 января родились сразу три девочки - Ульяна, София и Мария. На полученные деньги семья делает ремонт.

Вологжанка Надежда Смирнова 21 июня родила двух мальчиков - Савелия и Льва и девочку - Алесю. Семья планирует потратить денежные средства на расширение жилья. "У нас в роду были двойни, но вот тройни мы не ожидали. Конечно, были в шоке, когда узнали на УЗИ, что тройня, папа у нас очень обрадовался, что семья сразу такая большая», - прокомментировала Надежда Смирнова.