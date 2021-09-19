Скандал, учиненный вологодскими "яблочниками", дошел до Панфиловой

Скандал произошел с вологодскими "яблочниками" и дошел до Москвы. Председатель ЦИК попросила разобраться в инциденте: в Вологде кандидатов от партии «Яблоко» не пустили в центр общественного наблюдения.

«У них и так мало наблюдателей, а вы их еще и не пускаете. С ума сойти!» – укорила организаторов выборов Элла Памфилова. Председатель областной избирательной комиссии Денис Зайцев вынужден был объясняться. По его словам, кандидат в Законодательное Собрание области от «Яблока» Макар Соколов пришел 17 сентября в Центр общественного наблюдения, при этом он не отправил письменную заявку, которую, согласно правилам, нужно было подать за сутки. Он просто попросил, чтобы его пустили понаблюдать.

"В соответствии с порядком Общественной палаты Вологодской области, который принят и опубликован 8 сентября, для допуска в центр за сутки необходимо письменно или через электронную почту подать заявку. Но на следующий день Соколов пришел в центр с тремя кандидатами от «Яблока», но снова без заявки", - рассказал Денис Зайцев суть инцидента.

«Возьмите под личный контроль, если он написал заявку – пусть сидит и наблюдает. Не надо ломиться в открытую дверь и хайповать на всякой ерунде», – рекомендовала Памфилова и потребовала разобраться в инциденте.

Сам яблочник не считает нужным писать заявку для присутствия на избирательных участках в качестве наблюдателя.

«Один наш кандидат написал заявку, ответ не получил. В целом, мы не считаем себя обязанными писать заявки. Мы имеем право знать, что происходит на участках в нашем избирательном округе, а власть должна обеспечить нам беспрепятственный доступ к открытой информации», – объяснил Соколов прессе.