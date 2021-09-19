В Вологодской области разыскивают Газель без правого зеркала

Мужчина погиб на трассе, водитель автомобиля Газель скрылся. ЧП случилось в ночь с 17 на 18 сентября на 101 километре автодороги Вологда-Медвежьегорск. По предварительной версии, авария произошла утром - с 3 до 5 часов. Пешеход 47 лет двигался в направлении Вологды. От полученных травм он умер на месте. Автомобиль скрылся с места ДТП, сообщает УМВД по Вологодской области.

При осмотре места аварии было обнаружено правое зеркало от автомобиля «Газель». В регионе объявлена операция по выявлению машины и задержанию скрывшегося с места ДТП водителя.