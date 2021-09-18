Вологжане вновь наслаждались северным сиянием

Фото Романа, instagram.com/geforester/

На Вологодчине местные жители вновь наблюдали изумрудное северное сияние. Об этом сообщили очевидцы в ночь на субботу, 18 сентября.

Вологжане засняли удивительное для наших широт природное явление на фото и видео, чтобы остальные - сладко спящие ночью - тоже могли оценить красоту природы. Фотограф написал в Инстаграмме: «Вы все проспали». А в группе ВКонтакте «Астроэкскурсия в Озерках» опубликовали ролик с записью ночного неба с 17 на 18 сентября.

Напомним, северное сияние (или полярное) вологжане могли видеть еще 27 августа и 20 февраля. Aurora Borealis, происходит, когда на Солнце случаются особенно активные вспышки - заряженные частицы солнечного ветра движутся из плазменного слоя вдоль силовых линий магнитного поля планеты.

Люминесценция возникает из-за взаимодействия частиц плазменного слоя с верхней атмосферой - цвет сияния напрямую зависит от состава атмосферы. На Земле от излучения атомов кислорода и азота. Кроме того, сияние происходит на высоте около 100 километров.

А во времена викингов Aurora Borealis считалось отблесками оружия валькирий — воительниц на крылатых конях, которые выбирали павших в бою воинов, достойных попасть в Вальхаллу. Северное сияние любит холодную сухую погоду и чистое небо, а его фотографии получаются лучше всего в удалении от городских огней.