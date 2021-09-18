В Вологде неизвестный оставил свои следы в Рождественском парке

Фото со страницы мэра

Мэр Вологды сообщил об инциденте, произошедшем в благоустраиваемом Рождественском парке. Неизвестный испортил свежее резиновое покрытие своими следами, пройдясь по огражденной территории. Сергей Воропанов написал на своей страничке в соцсети: "Видимо, парк так хорош, что некоторые не могут дождаться открытия. Один такой посетитель оставил следы на свежей резиновой крошке, только уложенной на детской площадке. Рабочим приходится переделывать". Так кошки часто оставляют свои следочки на бетоне, память об их прогулке остается на долгие годы...

Сити-менеджер прогулялся по обновленному Рождественскому парку и проверил ход работ: "Получилось неплохо, есть где спокойно прогуляться, посидеть, позагорать. Для детей - несколько интересных площадок, есть где выплеснуть энергию. Работы в завершающей стадии, сроки были продлены".

На данный момент на общественном пространстве уже уложена брусчатка, установлены малые архитектурные формы, засеяны газоны, высажены деревья и кустарники. Рождественский парк победил в 2020 году на голосовании среди вологжан в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Бюджет обновления 47 млн рублей.