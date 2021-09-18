Еще 260 малышей получили места в детсадах Вологды

В Вологде продолжается комплектование детских садов. Количество детей, стоящих в очереди, сокращается: еще около 260 малышей получили места в детсадах. Очередной раз официальную информацию - списки, опубликовал официальный сайт Администрации города. В них дети, которые ранее не ходили в дошкольное учреждение, а также те, кого родители решили перевести в другой детский сад.

Как сообщает Управление образования Вологды, полностью сформированы группы в новом филиале детского сада № 117 «Капелька», он начнет работу 1 ноября. Как сообщала сайт "Комсомольской правды", новый сад появился на улице Возрождения, 49. Филиал рассчитан на 100 мест: сформировано 6 групп, три из них – для детей до 3 лет.

Дополнительное комплектование будет продолжаться, оно проходит в среднем дважды в месяц. Сейчас в очереди осталось – 98 детей, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды. Три года назад эта цифра была в 30 раз больше.