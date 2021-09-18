За первый день на Вологодчине проголосовало 15 процентов избирателей

Вологодский областной избирком обнародовал итоги первого дня голосования. Напомним, вологжане выбирают депутатов в Госдуму РФ и Законодательное собрание области, а также в ряде районов идут выборы в местные органы власти.

За первый день проголосовали на участках или дистанционно чуть более 15 процентов избирателей - 138 425 вологжан уже сделали свой выбор. В целом по стране явка составила 16,35%.

В области работают 932 избирательных участка, проголосовать на них можно с 8:00 до 20:00. На участке каждого избирателя обеспечат маской, перчатками, ручкой и антисептиком.

Областной избирком сообщил, что грубых нарушений не было зафиксировано.