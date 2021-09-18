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Общество18 сентября 2021 15:55

За первый день на Вологодчине проголосовало 15 процентов избирателей

962 участка открыты с 8 утра до 8 вечера
Иван Чухнин
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Вологодский областной избирком обнародовал итоги первого дня голосования. Напомним, вологжане выбирают депутатов в Госдуму РФ и Законодательное собрание области, а также в ряде районов идут выборы в местные органы власти.

За первый день проголосовали на участках или дистанционно чуть более 15 процентов избирателей - 138 425 вологжан уже сделали свой выбор. В целом по стране явка составила 16,35%.

В области работают 932 избирательных участка, проголосовать на них можно с 8:00 до 20:00. На участке каждого избирателя обеспечат маской, перчатками, ручкой и антисептиком.

Областной избирком сообщил, что грубых нарушений не было зафиксировано.