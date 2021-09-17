В Череповце пассажир вышел из маршрутки на полной скорости

В Череповце в 11:40 17 сентября произошло страшное: 32-летний мужчина по неизвестной причине выпал из автомобиля.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Череповцу, 46-летний водитель маршрутки «Газель» взял пассажира около 12-го КПП. После остановки автомобиль поехал дальше по Северному шоссе, когда вдруг у дома №49б пассажир вдруг сделал то, что от него никто не ожидал: открыл дверь салона и вывалился на улицу.

Пострадавшего молодого человека госпитализировали в Вологодскую областную больницу №2. Медики диагностировали у него тяжелую черепно-мозговую травму. Пока нет информации, что мужчина был нетрезв. Обстоятельства произошедшего уточняются.