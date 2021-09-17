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Происшествия17 сентября 2021 18:31

Пьяный вологжанин на ВАЗ-2107 разбился об ограждение на трассе А-114

На автодороге Вологда - Новая Ладога произошло страшное ДТП с участием нетрезвого водителя
Евдокия САХАРОВА
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Место происшествия

Место происшествия

Фото: по Череповцу ОГИБДД

В Вологодском районе на трассе А-114 "Вологда - Новая Ладога" в серьезное ДТП попал 41-летний водитель. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Вологодской области, вологжанин, управляя автомобилем ВАЗ-2107 в состоянии опьянения, не смог справиться с управлением. В результате машина врезалась в ограждение.

Отечественный автомобиль получил сильные повреждения, а пострадавшего мужчину госпитализировали с травмами различной тяжести. Он прошел медосвидетельствование - официально пьян.

На виновника аварии составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.