Высокопроходимую технику передали лесникам Вологодской области накануне профессионального праздника

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15 автомобилей "Нива Тревел" и снегоболотоход приобрели лесникам для патрулирования лесного фонда. Ключи от высокопроходимых машин вручили накануне Дня работников леса в Вологде.

"15 полноприводных автомобилей "Нива Тревел" отправились в Бабаевское, Белозерское, Вашкинское, Кадуйское, Вожегодское, Вологодское, Вытегорское, Никольское, Нюксенское, Сокольское, Сямженское, Тарногское, Усть-Кубинское, Харовское и Шекснинское лесничества, снегоболотоход с прицепом – в Великоустюгское лесничество. Для видеомониторинга лесного фонда лесничествам также были переданы квадрокоптеры, навигаторы и видеорегистраторы", - сообщает пресс-служба правительства области.

Обновление за счет средств федерального и областного бюджетов ведется с 2019 года. Чуть более 40 машин и специализированных устройств передано лесничествам в прошлом году. Так, в лесничестве Вологодского района семь человек контролируют порядок на площади свыше 220 тысяч гектаров. За последние годы в отделе заменено более половины парка автотехники. 17 сентября был передан еще один автомобиль.