В Череповце на улице Боршодской появится газовая автозаправка

В Череповце на улице Боршодской построят станцию для заправки транспорта газомоторным топливом. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов на своей страничке в соцсети. Станцию установят поблизости от муниципальной автоколонны, что расположена по адресу Боршодская, 12.

Сити-менеджер отметил, что пассажироперевозчики все чаще переходят на технику на метане. На данный момент в городе 80 из 215 автобусов уже не используют дизель, а газовая заправка на Кирилловском шоссе перестала справляется с наплывом клиентов.

На новой станции череповчане смогут заправлять как автобусы, так и легковые машины, а также грузовики. Вадим Германов заявил: "Если вы перевели свою «ласточку» на газ, то скоро дорога за топливом станет короче".