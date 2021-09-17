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Общество17 сентября 2021 16:20

В Череповце на улице Боршодской появится газовая автозаправка

Водители автобусов и автомобилисты смогут купить там метан
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце на улице Боршодской построят станцию для заправки транспорта газомоторным топливом. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов на своей страничке в соцсети. Станцию установят поблизости от муниципальной автоколонны, что расположена по адресу Боршодская, 12.

Сити-менеджер отметил, что пассажироперевозчики все чаще переходят на технику на метане. На данный момент в городе 80 из 215 автобусов уже не используют дизель, а газовая заправка на Кирилловском шоссе перестала справляется с наплывом клиентов.

На новой станции череповчане смогут заправлять как автобусы, так и легковые машины, а также грузовики. Вадим Германов заявил: "Если вы перевели свою «ласточку» на газ, то скоро дорога за топливом станет короче".