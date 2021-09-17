Вологодские грибники могут получить чайник или планшет за фотографии лесных находок

Вологжане предупреждены о грядущих морозах и, возможно, грибы скоро отойдут. Однако пока грибники могут попытать счастья в лесах и поучаствовать в фотоконкурсе «Мы - вологжане! Мы грибники».

С 16 по 24 сентября вологжанам предлагается сходить за грибами и выложить в соцсетях фотографии грибов. Среди участников будут разыгрываться утюг, чайник, микроволновка, планшет, пауэрбанк и другие подарки.

Организаторы настаивают на том, чтобы фотография должна быть сделана именно в период с 16 по 24 сентября. "Подлинность организаторы проверят с помощью специальных средств", - заверяет официальный портал города.

Фотографии грибов и других находок в лесу нужно выложить с хештегом #МывологжанеМыгрибники. Снимки можно скинуть на электронную почту (reklama@vologda-portal.ru) или принести лично МАЦ ИИЦ «Вологда-Портал» (ул. Козленская, 11).

Победители конкурса будут определены 28 сентября. Условия конкурса можно уточнить по телефонам: 21-20-38, 8-958-585-08-08.