Пожарные Вологды поклонились своей профессиональной иконе - Божией Матери "Неопалимая купина"

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

17 сентября православные чтят икону Божией Матери «Неопалимая Купина». Она считается хранительницей жилища от пожаров. Пожарные считают ее своей покровительницей. А день считается православным профессиональным праздником огнеборцев. Личный состав Главного управления МЧС России по Вологодской области принял участие во Всенощном бдении. Он прошёл в храме Покрова Пресвятой Богородицы на Козлене в Вологде. Помолиться за всех огнеборцев в покровский храм приехал Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва. Он поблагодарил спасателей за труд и ежедневный подвиг во имя спасения жизни людей.

Храм выбран неслучайно: ранее здесь находилась деревянная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Вологда в те времена часто горела, так что с 1704 года началось возведение храма из камня во имя Пресвятой Богородицы Неопалимой Купины, покровительницы и защитницы города от огня.

Как сообщает пресс-служба МЧС, пожарные ежегодно принимают участие в богослужениях и чтят икону Божией Матери «Неопалимая Купина».