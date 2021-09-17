ВЦГМС обещает вологжанам заморозки на выходных

В Вологодском гидрометцентре сообщили, что в ночь на 17 сентября на северо-западе Вологодской области были зарегистрированы околонулевые температуры: например, в Вытегре -1°C. В выходные прохладный характер погоды сохранится.

Метеорологи сообщили, что Вологодчина находится под влиянием холодного северного антициклона. В пятницу, 17 сентября, по востоку региона пройдут кратковременные дожди. В выходные из-за повышенного давления осадков не ожидается. Однако ночью при чистом небе температура может понижаться до -2°C.

Днем переменная облачность с максимальными значениями в +6,+9 градусов тепла. Среднесуточная температура ожидается на 3–4 градуса ниже нормы.

Во вторник, 21 сентября, ожидается пришествие южного циклона с небольшим потеплением.