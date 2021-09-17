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Общество17 сентября 2021 13:34

Кванториум появился в Зашекснинском районе Череповца

Он оборудован на базе школы №14
Иван Чухнин
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Кванториум для детей всего района появился в школа №14 Череповца.

Кванториум для детей всего района появился в школа №14 Череповца.

В Череповце школа №14 обзавелась собственным Кванториумом. Высокотехнологичное оборудование получила первая из шести школ Вологодской области. Кванториумы будут созданы в регионе до конца 2024 года. Три из них будет в Вологде, остальные - в Череповце.

Они создаются для того, чтобы выявлять способности и таланты детей уже в школе. На современном оборудовании дети будут изучать программирование, физику, химию, биологию, робототехнику.

В школе №14 специально был проведен ремонт: полностью обновлены семь кабинетов и холл на первом этаже.

В первой половине дня здесь будут проходить обычные уроки, во второй - секции, кружки, мастер-классы для детей Зашекснинского района, где муниципальных объектов дополнительного образования явно недостаточно.

Что важно - занятия бесплатны не только для учеников школы, а набор еще продолжается.