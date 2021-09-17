Родственники осужденного отправили посылку с наркотиками в вологодскую колонию

Сердобольные родственники решили доставить в колонию наркотики, но теперь сами могут оказаться за решеткой. Двое жителей Череповца и осужденный, отбывающий наказание в одном из исправительных учреждений региона, предстанут перед судом. Они обвиняются в незаконном обороте наркотических средств.

Прокуратурой Череповецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей города Череповца, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ, а также осужденного, отбывающего наказание в одном из исправительных учреждений региона, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 228 УК РФ.

По словам следователей, в апреле 2021 года осужденный попросил сестру и сожителя приобрести и доставить ему в колонию наркотики. Родственники по интернету купили 0,28 граммов наркотического вещества и отправили его в исправительное учреждение в продуктовой посылке через курьерскую службу. Однако наркотики были обнаружены. А отправители и получатель пойдут под суд.