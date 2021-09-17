На Вологодчине начались выборы в Госдуму и Законодательное собрание области

Голосование уже началось и будет идти три дня

На Вологодчине 17 сентября в 8 утра открылись избирательные участки. Продлятся выборы три дня, до 19 сентября.

По данным облизбркома, в регионе работает 932 постоянных избирательных участка, а всего их 955.

Три дня в стране будут проходить дни голосования. Более 922 тысяч вологжан имеют право голоса, они внесены в списки. Почти 12 тысяч юношей и девушек смогут проголосовать впервые.

Избирательные участки все три дня будут работать с 8:00 до 20:00.

Напомним, вологжане выбирают своих представителей в Государственной Думе и Законодательном Собрании области.

Выборы проходят в условиях пандемии, так что на каждом избирательном участке организовано измерение температуры и обработка рук антисептиком. Каждый избиратель получит маску, перчатки и ручку. Средствами индивидуальной защиты обеспечены все члены избирательных комиссий области.

В ряде муниципалитетов проводится голосование за глав муниципалитетов и депутатов советов городских, сельских поселений.