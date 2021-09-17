В Череповце погиб мужчина, пятеро человек спасены из горящей пятиэтажки

В Череповце пожар унес жизнь мужчины. ЧП произошло 17 сентября в квартире дома № 73 по улице Максима Горького.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, звонок в пожарную часть раздался утром в 6 часов. Горела двухкомнатная квартира на четвертом этаже в 5-этажного многоквартирного жилого дома. На месте пожара обнаружен мужчина. Он погиб, личность его устанавливается. Из задымленного дома спасены пятеро человек, в том числе двое детей.

На место выезжали 6 единиц техники и 16 человек личного состава.