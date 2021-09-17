Предприниматель в Вологде строит крытый скейт-парк на свои средства

Скейт-парк строится на улице Панкратова, 84 на средства представителей бизнеса, сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Это будет первая крытая площадка для райдеров в Вологде. В среду, 15 сентября, с инвестором встретился мэр города Сергей Воропанов, чтобы обсудить перспективы развития и дальнейшее сотрудничество.

Предприниматель намерен построить первый в Вологде крытый скейт-парк.

"Хочется, чтобы здесь занимались ребята разных возрастов. Скейт-парк будет предназначен для занятий на скейтборде, велосипеде, самокате и роликах", – приводит доводы предпринимателя Максима Фатиева ИА "Вологда Регион".

Работы начались еще в августе прошлого года. Сейчас возведено здание размером 40 на 15 метров с высотой потолков от четырех до шести метров.

Планируется, что площадка откроется в начале ноября, чтобы спортсмены могли тренироваться в течение всей зимы. Вход будет платным, но стоимость билета, по крайней мере, на первых порах, будет невысокой.

На бюджетные средства также планируется профессиональный открытый скейт-парк. Его возведут на берегу реки Содемы – на месте старого корта в районе улицы Мира. "Но строительство этого сооружения пройдет в течение 2021 и 2022 года, и площадка будет для занятий в летнее время", – сказал Сергей Воропанов.