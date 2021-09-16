Череповец возьмет кредит на 150 автобусов, 3 детсада, теплосеть и дорогу

Мэр Череповца Вадим Германов сообщил, что подготовил заявку на инфраструктурный бюджетный кредит. Чиновник собирается с умом распорядиться полученными средствами. Планируется построить 3 детских сада - об отсутствии в достаточном количестве этих учреждений особенно часто упоминают в Зашекснинском районе. Перепадет и общественному транспорту: закупят 150 автобусов. Кроме того, мэр мечтает достроить Шекснинский проспект и теплосеть в 117-м микрорайоне.

Решение от Правительства России по предоставлению кредита ожидается до конца 2021 года. Всего Вологодская область планирует получить 4,3 млрд рублей, половина достанется городу металлургов - так решил губернатор Олег Кувшинников.

Вадим Германов пояснил: «Запускается новый механизм финансирования проектов в регионах. Субъекты могут претендовать на бюджетные кредиты сроком на 15 лет и со ставкой 3% годовых».