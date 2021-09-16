Вологжане чуть не лишились губернатора из-за неполадок с вертолетом

Губернатор Олег Кувшинников вместе с журналистами 15 сентября попал в аварийную ситуацию в воздухе. Чиновник направлялся на открытие Дома культуры, который пережил масштабную реконструкцию в поселке Депо Вытегорского района. В результате, на мероприятие явился только замгубернатора - приехал на машине.

Как выяснилось, вертолету пришлось вернуться в Вологду: во время полета обнаружились неполадки в оборудовании. Как сообщила "Череповецкая истина", под угрозой была жизнь всех пассажиров - машина могла рухнуть. Начальник Вологодского авиаотряда прокомментировал ситуацию, назвав ее штатной. Однако, причины отмены полета пояснять отказался: "Коммерческая тайна".

Очевидцы же сообщили, что приземлившись, губернатор Вологодской области устроил авиаторам разнос за состояние летной техники.

В умах вологжан еще свежа история, когда в Нюксенском районе в октябре 2020 года рухнул в реку Сухону вертолет с бизнесменом и его сотрудницей, а также бывшим замгубернатором.