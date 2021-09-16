Лучших инженеров-конструкторов назвали в Вологодской области

14 сентября на Вологодчине назвали лучших инженеров-конструкторов машиностроительного комплекса. На базе Вологодского государственного университета прошел 19-й областной конкурс профессионального мастерства.

За победу боролись 11 работников шести промышленных предприятий и, вне конкурса, 5 студентов ВоГУ. Конкурсантам предложили разработать плужный отвал для чистки снега на мотодрезине для рельсовых путей на территории металлобазы.

Все участники справились с заданием за отведенное время, но лучших тщательно выбирало компетентное жюри. Профессионалы отметили высокое качество работ. Оказалось, что большинство участников (и победитель) - выпускники кафедры «Технологии машиностроения» Вологодского государственного университета.

Победителей наградили дипломами и премиями, а лучшего инженера-конструктора Вологодчины - Евгения Владимировича Волкова (конструкторский центр Дирекции по ремонтам ПАО «Северсталь») - направили на конкурс профессионального мастерства «WorldSkills». Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

II место в региональном соревновании занял Вадим Евгеньевич Пережогин (МЦ «ССМ-Тяжмаш» ПАО «Северсталь»), а III место – Роман Юрьевич Сергеев (ООО «БакорМаш»). Поздравляем!