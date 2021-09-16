Сокольчанка устроила шопинг в магазинах города с найденной банковской картой

В Соколе сотрудники полиции вычислили и задержали женщину, подозреваемую в краже денег с банковской карты.

В полицию обратилась сокольчанка. На ее сотовый телефон начали приходить смс-сообщения о снятии средств с банковской карты. Самой карты в кошельке она не обнаружила. На момент блокировки с нее пропало около 5000 рублей. Сокольчанка указала полиции магазин, где в последний раз она расплачивалась банковской картой.

Полицейские сумели установить и задержать подозреваемую. Женщина 1987 г.р. призналась, что нашла банковскую карту на кассе магазина и решила ею воспользоваться. Она устроила шопинг в магазинах города Сокола.

Когда карту заблокировали, она ее выкинула.

По данному факту следователем МО МВД России «Сокольский» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража денег с банковского счета). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.