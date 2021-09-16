16 сентября вологжане увидят итоговый проект Затоновского пляжа

Фото vk.com/vologda.sreda

В Вологде в четверг, 16 сентября, презентуют итоговую концепцию Затоновского пляжа. Это общественное пространство стало победителем народного голосования по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год.

Встреча с интересующимися проектом жителями запланирована в ДК «Речник» на улице Машиностроительной, 26 с 18:30 по 20:30 (количество мест ограничено, желательно записаться по телефону 58-25-08, а также нужно взять маску). Однако, можно посмотреть и онлайн-трансляцию мероприятия: на сайте администрации, группах ВК городских ТОСов, Лаборатории городской среды (архитекторы, разрабатывающие проект).

На презентации можно будет пообщаться с дизайнерами и представителям администрации города, задать свои вопросы и высказать пожелания. После презентации вологжане смогут оставить замечания в опросе. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды.

С предварительной концепцией можно познакомиться в нашей статье КП-Вологда.