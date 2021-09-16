В Вытегре открыли переход через реку

Фото: страница Александра Зимина ВКонтакте

В Вытегре 15 сентября торжественно открыли пешеходный переход через реку Вытегру. Раньше местным жителям приходилось делать солидный крюк, сейчас берега связала новая переправа.

Как признается ВКонтакте глава Вытегорского района Александр Зимин, спрос на этот путь из заречной части в центральную - к ФОКу "Мариинский", детскому саду "Колокольчик", детской поликлинике огромен.

Как сообщает Александр Зимин, в райцентре продолжаются дело архитектора Бориса Маевского: строительство набережной. В следующем году планируется открытие уже всего комплекса, он включает в себя и новый Детский городок на Сиверсовом острове.

Открытый мост уникален по стилю - он деревянный. Его возвели на средства федеральной программы «Русские берега», стоимость - более 70 миллионов рублей.

Мостовой переход в деревянном исполнении, один из объектов инфраструктуры Мариинского водного пути, раньше находился ниже по течению. Элементы новой переправы выполнены по его образцу.