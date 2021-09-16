Вологжанин потребовал вернуть деньги за билеты на концерт Максима Галкина

Кадр с личной страницы Максима Галкина в соцсети

Житель Вологды выложил за 2 билета на концерт Максима Галкина 7700 рублей, но даже после посещения мероприятия остался недоволен. Мужчину возмутило, выступление переносили несколько раз, а в результате - на целый год.

Алексей обратился к мировому судье Вологодской области с иском к ИП о защите прав потребителей. Мужчина требовал вернуть стоимость билетов, выплатить ему 10 тысяч компенсации морального вреда, а также - назначить звезде штраф. Однако, он остался ни с чем.

Выяснилось, что концерт должен был состояться 26 марта 2020 года, а прошел только на следующий год - 6 апреля 2021. Мировой судья отметил, что Максим Галкин своевременно проинформировал вологжанина о переносе концерта. Мероприятие было невозможно провести из-за коронавирусных ограничений.

Суд не усмотрел факта нарушения прав потребителя и отказал Алексею в иске. Решение вступило в законную силу, об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.