Следователи арестовали третьего подозреваемого в похищении и убийстве вологодского предпринимателя

Третий подозреваемый был найден

В Вологодской области разысканы, задержаны и заключены под стражу подозреваемые в похищении и убийстве предпринимателя.

Как сообщала "Комсомолка", 8 июля в реке Тошня возле деревни Еремеево Вологодского района выловили труп. Он был опознан: это тело пропавшего из дома 44-летнего руководителя строительных фирм города Алексея Лешукова. На трупе явственно виднелись следы насилия. Появилась версия убийства.

По мнению следствия, мужчину похитили и убили. Подозреваемыми стали три деловых партнера убитого. Двоих задержали сразу, а третьего, предпринимателя Ивана Савоськина, объявили в розыск.

Как сообщает пресс-служба СУ СК, следствием установлено, что предприниматель был похищен вечером 5 июля тремя мужчинами (1971, 1974, 1981 г.р.).

Установлено, что причинив телесные повреждения у его дома, товарищи погрузили мужчину в легковой автомобиль, перевезли к реке Тошне у деревни Еремеево. Там его удерживали, а затем, чтобы сокрыть следы преступлений, сбросили тело в водоем.

Третий подозреваемый в бегах он был недолго: 14 сентября года Ивана Савоськина нашли в Вологде и задержали.

Как сообщалось, погибший Александр Лешуков выступал учредителем компаний ООО «Голдтрейд» и ООО «Айпол-инвест», работавших и по исполнению государственных заказов. Первоначально говорилось о корыстных мотивах преступления. Сейчас пресс-служба сообщает формулировку "из-за личной неприязни".