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Происшествия16 сентября 2021 13:20

Вологжане рискуют сесть за замученного пса на 5 лет

Двое нетрезвых деревенских жителей утопили собаку
Евдокия САХАРОВА
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В Кирилловском районе прокуратура утвердила обвинительный приговор двум жителям деревни Иванов Бор. В июне нетрезвые мужчины 39 и 34 лет посчитали, что их алкогольному отдыху мешает бездомная собака. Поэтому они схватили пса, притащили к реке и долго топили. Собачка сильно мучалась, а после - захлебнулась. Неравнодушные вологжане заявили о произошедшем в полицию, на живодеров завели уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".

Теперь материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Деревенские жители могут отправиться в колонию на 5 лет.