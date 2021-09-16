Вологжане рискуют сесть за замученного пса на 5 лет

В Кирилловском районе прокуратура утвердила обвинительный приговор двум жителям деревни Иванов Бор. В июне нетрезвые мужчины 39 и 34 лет посчитали, что их алкогольному отдыху мешает бездомная собака. Поэтому они схватили пса, притащили к реке и долго топили. Собачка сильно мучалась, а после - захлебнулась. Неравнодушные вологжане заявили о произошедшем в полицию, на живодеров завели уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".

Теперь материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Деревенские жители могут отправиться в колонию на 5 лет.